caserma intitolata a volpi arriva il sottosegretario alla difesa

La caserma dei carabinieri di Pontremoli stamani alle 10.30 viene ufficialmente intitolata al brigadiere Ruggero Volpi, medaglia d’oro al valor civile, ucciso a Genova il 12 ottobre 1977 nel corso di un conflitto a fuoco durante il trasferimento di un detenuto. Un tributo alla memoria di un uomo che ha incarnato i valori di lealtà, coraggio e senso del dovere. Alla cerimonia autorità civili e militari, colleghi, familiari, cittadini e tanti studenti. Il nome del Brigadiere Volpi resterà così scolpito non solo sulla facciata della caserma, ma anche nel cuore di chi ne condivide la missione. Oltre alla giunta comunale guidata dal sindaco Jacopo Ferri partecipano anche il sottosegretario di Stato alla Difesa onorevole Matteo Perego di Cremnago e la parlamentare Deborah Bergamini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

