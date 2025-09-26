Casentino l’Unità Mobile Domus porta la prevenzione nei comuni delle aree interne
Arezzo, 26 settembre 2025 – Il camper della prevenzione arriva nei borghi del Casentino. L’Unità Mobile “Domus”, inaugurata nelle scorse settimane alla Casa della Comunità di Poppi, porta la prevenzione più vicina alle comunità delle aree interne con i multi-screening oncologici (mammografia, Hpv e colon-retto). Il mezzo innovativo è stato realizzato grazie a fondi PNRR destinati alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – all’interno dell’ecosistema THE (Tuscany Health Ecosystem) – che hanno permesso a ISPRO di dotarsi di questa nuova unità mobile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Scuola Superiore Sant’Anna e ISPRO, con il coinvolgimento dell’Asl Toscana sud est, per sperimentare sul campo il progetto di prevenzione di prossimità dedicato alle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: casentino - unit
#ARTI #lavoro ' ' #arezzo #casentino #valdichiana #valdarno #valtiberina bit.ly/3j149G6 AREA ARETINA bit.ly/3HA5z4B AREA CASENTINO bit.ly/3Pnteat ARE - facebook.com Vai su Facebook
Casentino, l’Unità Mobile “Domus” porta la prevenzione nei comuni delle aree interne - L’Unità Mobile “Domus”, inaugurata nelle scorse settimane alla Casa della Comunità di Poppi, porta la ... Si legge su msn.com
Casentino, inaugurata l’Unità Mobile “Domus” per i multi-screening oncologici - Parte il progetto in collaborazione tra ISPRO e Scuola Superiore Sant’Anna per portare i test di mammografia, Hpv, Hcv e colon- Si legge su lanazione.it