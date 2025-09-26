Casentino l’Unità Mobile Domus porta la prevenzione nei comuni delle aree interne

Lanazione.it | 26 set 2025

Arezzo, 26 settembre 2025 –  Il camper della prevenzione arriva nei borghi del Casentino. L’Unità MobileDomus”, inaugurata nelle scorse settimane alla Casa della Comunità di Poppi, porta la prevenzione più vicina alle comunità delle aree interne con i multi-screening oncologici (mammografia, Hpv e colon-retto). Il mezzo innovativo è stato realizzato grazie a fondi PNRR destinati alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – all’interno dell’ecosistema THE (Tuscany Health Ecosystem) – che hanno permesso a ISPRO di dotarsi di questa nuova unità mobile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Scuola Superiore Sant’Anna e ISPRO, con il coinvolgimento dell’Asl Toscana sud est, per sperimentare sul campo il progetto di prevenzione di prossimità dedicato alle aree interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

