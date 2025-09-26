Cascina boicotta i prodotti di Israele | la decisione della Giunta comunale

Pisatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cascina è pronto a boicottare i prodotti che provengono dallo Stato di Israele. Questo è l’indirizzo adottato all’unanimità dalla Giunta comunale. “Una scelta che abbiamo condiviso come atto di indirizzo - spiegano sindaco e assessori - e che coinvolge l’amministrazione, le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: cascina - boicotta

