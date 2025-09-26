Cascina boicotta i prodotti di Israele | la decisione della Giunta comunale
Il Comune di Cascina è pronto a boicottare i prodotti che provengono dallo Stato di Israele. Questo è l'indirizzo adottato all'unanimità dalla Giunta comunale. "Una scelta che abbiamo condiviso come atto di indirizzo - spiegano sindaco e assessori - e che coinvolge l'amministrazione, le.
Domenica 28 settembre 2025 Salone polivalente, Via Walter Fontan 103, Bussoleno, Valsusa (To) DALLE ORE 17:30 BDS Italia presenta: Boicottare Israele. Azioni concrete per fermare il genocidio in Palestina, edizioni L'Indipendente, 2025.
Gaza, si fa (ma non si dice): l'elenco delle aziende che boicottano Israele - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Gaza, si fa (ma non si dice): l'elenco delle aziende che boicottano Israele" pubblicato il 15 Settembre 2025 a firma di Nicola Borzi