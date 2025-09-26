Cascate del Lazio, gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre

L’autunno è ormai arrivato e, come ogni anno, colora di rosso e oro i boschi del Lazio e le sue cascate diventano mete ideali per farsi un bagno fuori stagione. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra specchi d’acqua cristallina e percorsi immersi nella natura, la regione custodisce veri paradisi segreti dove è possibile rilassarsi e rigenerarsi anche a ottobre, lontani dalla folla estiva e dall’afa più snervante. Ma di quali cascate stiamo parlando? Scopriamole insieme! Cascata del Picchio, il segreto di Nepi. Nella Tuscia Viterbese, a pochi passi da Nepi, la Cascata del Picchio ci sorprende con due salti spettacolari che si gettano in una piscina naturale dalle acque limpide. 🔗 Leggi su Funweek.it