Casasco riconfermato presidente della Federazione europea dei Medici dello Sport
Per lui, che già guida la Federazione Italiana dei Medici dello Sport, si tratta del terzo mandato, dopo quelli del 2017 e del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: casasco - riconfermato
Medicina dello Sport, Casasco (Fmsi) confermato presidente europeo - Maurizio Casasco, Presidente della FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato confermato oggi all’unanimità Presidente dell’EFSMA, la Federazione Europea di Medicina dello Sport riunitasi ... Segnala corrieredellosport.it
Maurizio Casasco confermato presidente della Federazione Europea di Medicina dello Sport - BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, la Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato confermato oggi all’unanimità presidente dell’Efsma, la Federazione Europea ... msn.com scrive