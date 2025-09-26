Casasco riconfermato presidente della Federazione europea dei Medici dello Sport

26 set 2025

Per lui, che già guida la Federazione Italiana dei Medici dello Sport, si tratta del terzo mandato, dopo quelli del 2017 e del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

