Casalnuovo al via la decima edizione della rassegna di teatro amatoriale Oblò – Forum di idee

Napolitoday.it | 26 set 2025

Dal 12 ottobre 2025 torna a Casalnuovo la Rassegna di Teatro AmatorialeOblò – Forum di Idee”, giunta quest’anno alla sua decima edizione. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso della scena culturale locale, è organizzata dall’Associazione Zero Chiacchiere, con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

