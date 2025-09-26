Casa l' allarme del Sunia | Si aggrava l' emergenza abitativa E crescono gli sfratti

Si aggrava l'emergenza abitativa in Emilia-Romagna. A proposito di sfratti, nel 2024 sono 2.801 le famiglie che hanno dovuto liberare l'alloggio e 8.642 quelle che, nello stesso anno, hanno ricevuto l'atto che preannuncia che dovranno liberarlo alla scadenza del contratto. "Mentre assistiamo alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - allarme

Roma, furto in casa della vedova di Modugno sull'Appia Antica: rubata la cassaforte. A dare l'allarme il custode

Muore in casa a 42 anni, il cane lo veglia per ore e dà l’allarme abbaiando

Gli stipendi degli operai bruciati dal caro-casa, l’allarme delle imprese: “Non troviamo più manodopera”

#Cronaca Morena Volante è scomparsa: allarme nel Casertano, si cerca la 15enne allontanatasi da casa famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Paracetamolo e gravidanza: l'allarme della Casa Bianca smentito dalla scienza. La Fda invita alla cautela mentre Ema e Mhra confermano la sicurezza del farmaco se usato correttamente. Di @giovaquez - X Vai su X

Emergenza casa, i sindacati Sunia, Sicet e Uniat lanciano l’allarme: “Il bando per gli alloggi popolari non basta, subito l'agenzia” - Genova – Via al nuovo bando per ottenere una casa popolare a Genova: la procedura è iniziata lunedì, le domande potranno essere presentate entro dicembre (tre mesi di tempo e non più uno come preceden ... Segnala ilsecoloxix.it