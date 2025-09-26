Casa Aler occupata la giustizia si muova
"Si applichi il decreto legge sicurezza e si sgomberi la famiglia rom che ha abusivamente occupato un alloggio". A chiederlo è il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (nella foto) dove un’intera palazzina Aler di quattro piani in cui vivono dieci famiglie viene tenuta in scacco da una sola arrivata un anno e mezzo fa. Nessuna assegnazione, il nucleo è arrivato senza titolo e, stando a quanto sostengono gli altri residenti, non si comporterebbe in modo adeguato. "È inaccettabile che dieci famiglie, per non dire un intero quartiere, siano ostaggio di una sola famiglia rom, che non si riesce a far sgomberare dall’alloggio occupato illegalmente – ha aggiunto Centinaio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
