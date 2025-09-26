cartello del carburante maxi multa da 1 miliardo alle compagnie petrolifere

L’Antitrust ha multato per quasi 1 miliardo di euro le più importanti compagnie petrolifere d’Italia. Coinvolte Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil con l’accusa di essersi concordate sul prezzo finale del carburante a discapito dei consumatori. Questa pratica di accordo segreto, fatta allo scopo di limitare la concorrenza sul mercato e ottenere più profitto, viene chiamata anche “cartello”. Secondo le indagini condotte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la pratica scorretta è iniziata a gennaio 2020 e si è protratta fino al 30 giugno 2023. Le compagnie petrolifere si sarebbero coordinate sul valore della componente bio, introdotta per conformarsi agli obblighi di legge. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

