Carta d’imbarco digitale Ryanair obbligo discriminatorio | la denuncia
Dal 12 novembre 2025 Ryanair renderà obbligatoria la carta d’imbarco solo nella versione digitale. Si tratta della versione scaricabile tramite l’applicazione della compagnia. La decisione ha già incontrato diverse critiche e resistenze, oltre che preoccupazioni per i passeggeri meno digitalizzati. Le critiche arrivano tanto dai consumatori quanto dalle associazioni che si occupano di tutelare i diritti dei passeggeri, per via delle possibili multe fino a 55 euro in caso di assenza della carta d’imbarco digitale. Le contestazioni arrivano anche dall’Associazione Italiana Agenti di Viaggio (AIAV), che parla apertamente di un obbligo discriminatorio nei confronti di milioni di viaggiatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
