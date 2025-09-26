Carta digitale da 100 euro per acquisto libri | domande dal 1° ottobre per famiglie con ISEE sotto i 15mila euro

A partire dal 1° ottobre sarà possibile richiedere la Carta della Cultura, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per favorire l’accesso ai libri da parte dei nuclei familiari a basso reddito. Il contributo – 100 euro per annualità – è destinato a famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro, sia italiane che straniere residenti in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it