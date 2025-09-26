Carta digitale da 100 euro per acquisto libri | domande dal 1° ottobre per famiglie con ISEE sotto i 15mila euro
A partire dal 1° ottobre sarà possibile richiedere la Carta della Cultura, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per favorire l’accesso ai libri da parte dei nuclei familiari a basso reddito. Il contributo – 100 euro per annualità – è destinato a famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro, sia italiane che straniere residenti in Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dal 1 ottobre la Carta della Cultura: in regalo 100 euro per l'acquisto dei volumi preferiti - Tutte le famiglie con Isee sotto 15mila euro avranno in regalo una Carta digitale: un'iniziativa per incentivare l'acquisto dei libri e la circolazione della cultura ... Si legge su msn.com
Libri, per le famiglie che non superano i 15mila di Isee arriva la card da 100 euro - La domanda può esser fatta dal 1° ottobre, per 30 giorni, tramite l’App Io. Secondo today.it