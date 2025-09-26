Hasa e Illanes. Sono questi i due giocatori che tengono in apprensione in vista di domenica per le loro condizioni fisiche. Il centrocampista di Sora è uscito dopo circa un’ora di gioco contro l’Avellino per un problema muscolare mentre il difensore argentino è rimasto fuori dai convocati per un fastidio simile. Entrambi si sottoporranno stamani ad esame ecografico. Lo staff medico della Carrarese sta gestendo con grande accuratezza le due situazioni con valutazioni giornaliere. Da una parte ci sono i tre impegni ravvicinati nel giro di 8 giorni da prendere in considerazione ma dall’altra c’è anche da tenere presente che dopo questo tour de force è alle liste la seconda sosta del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese Rebus Hasa e Illanes per Calabro. Sarà fondamentale la gestione della rosa