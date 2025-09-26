carpi sono a rischio amayah e cortesi

Il Carpi rischia di presentarsi domani ad Arezzo senza due delle sue colonne. Matteo Cortesi e Precious Amayah (nella foto) sono infatti in dubbio per la sfida sul campo della capolista. Le due gare ravvicinate hanno lasciato il segno e ieri entrambi sono rimasti a riposo: il capocannoniere biancorosso per un sovraccarico muscolare che sta gestendo da un paio di settimane, il centrocampista ex Corticella per un leggero affaticamento. Oggi la rifinitura darà qualche risposta in più, anche se per la loro convocazione non ci dovrebbero essere problemi, ma difficilmente saranno della partita dal 1’, con qualche chance invece di vederli magari a gara in corso, senza però rischiare nulla in vista delle prossime sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

