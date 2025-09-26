Carpi inizia la tre giorni del Festival della Birra Artigianale
Oltre 50 birre di tutti i tipi, comprese le artigianali. In Piazzale Re Astolfo saranno tre giorni all'insegna del Rhythm, con buona musica, gruppi e dj carpigiani.'Rhythm&Brews', il Festival della Birra Artigianale, promette un lungo weekend per tutti i gusti, comprese proposte gastronomiche e.
Risultati e classifica Serie C Girone B 2025/2026: la stagione della Juventus Next Gen inizia con un pareggio contro il Carpi
Carpi, proseguono le azioni di Comune (Città di Carpi) e Ausl di Modena contro la zanzara tigre. Continuano i prelievi a libero accesso e inizia la distribuzione gratuita dei kit larvicidi.
Modena-Carpi-Sassuolo: la filosofia riempie le piazze - "La libertà è, nella filosofia, la ragione; nell'arte, l'ispirazione; nella politica, il diritto", sosteneva lo scrittore Victor Hugo
Tour de force Samb: tre partite in otto giorni - Sabato la sifda con il Carpi, martedì rossoblù di scena a Perugia mentre il 27 settembre ecco al Riviera arrivare la Juventus Next Gen