Carpi inizia la tre giorni del Festival della Birra Artigianale

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 50 birre di tutti i tipi, comprese le artigianali. In Piazzale Re Astolfo saranno tre giorni all'insegna del Rhythm, con buona musica, gruppi e dj carpigiani.‘Rhythm&Brews’, il Festival della Birra Artigianale, promette un lungo weekend per tutti i gusti, comprese proposte gastronomiche e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carpi - inizia

Risultati e classifica Serie C Girone B 2025/2026: la stagione della Juventus Next Gen inizia con un pareggio contro il Carpi

Risultati e classifica Serie C Girone B 2025/2026: la stagione della Juventus Next Gen inizia con un pareggio contro il Carpi

carpi inizia tre giorniModena-Carpi-Sassuolo: la filosofia riempie le piazze - “La libertà è, nella filosofia, la ragione; nell'arte, l'ispirazione; nella politica, il diritto", sosteneva lo scrittore Victor Hugo ... interris.it scrive

carpi inizia tre giorniTour de force Samb: tre partite in otto giorni - Sabato la sifda con il Carpi, martedì rossoblù di scena a Perugia mentre il 27 settembre ecco al Riviera arrivare la Juventus Next Gen ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carpi Inizia Tre Giorni