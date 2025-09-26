Tempo di lettura: 2 minuti La prima al PalaDelMauro è sempre speciale. Lo sa bene coach della Scandone Avellino, Titto Carone, che alla vigilia della sfida interna contro la Stella Azzurra Viterbo ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla piazza e alla sua squadra: “La prima partita in casa per noi sarà importantissima – ha spiegato – perché finalmente inizieremo quello che è il nostro percorso in maniera ufficiale. In questo mese di preparazione i ragazzi hanno lavorato con grande intensità e io sono molto soddisfatto. Ora però arriva la prova che conta, davanti ai nostri tifosi”. Carone riconosce che l’esordio casalingo non sarà privo di insidie, soprattutto sul piano mentale: “La prima di campionato è sempre un impegno difficile, dobbiamo dimostrare quello che vogliamo e possiamo dare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carone: “Con Viterbo sfida dura, ma la Scandone è pronta”