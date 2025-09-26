Carola Dettoma cade da cavallo e muore a 23 anni | il dramma durante il lavoro al maneggio
Si chiamava Carola Dettoma la giovane morta sul lavoro venerdì 26 settembre in una cascina Cossato (Biella), nella zona di San Grato. La ragazza, 24 anni da compiere. 🔗 Leggi su Leggo.it
