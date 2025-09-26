Caro mensa esplode la polemica Il Pd | Tariffe aumentate del 20%
Si torna a scuola e c’è una sorpresa per le famiglie di Muggiò. "Da quest’anno la mensa costerà il 20% in più, un aumento annuale di 200 euro per ogni figlio. La tariffa in asili, scuole elementari e medie di Muggiò passa da 5 a 6 euro a pasto. Una scelta della giunta, che ha deciso di scaricare l’aumento dei costi sulle famiglie", tuonano dal Pd. "Si possono trovare delle soluzioni alternative, basta guardarsi attorno. A parità di reddito, a Monza e Lissone si spendono anche 300 euro in meno. Si può fare anche a Muggiò", commenta Caterina Cerea, consigliera comunale del Pd che durante l’ultimo Consiglio comunale ha presentato una mozione per rivedere le agevolazioni e le soglie Isee in favore delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: caro - mensa
Caro mensa a Imola, risparmio cercasi: spunta l’ipotesi tariffa giornaliera
“Caro mensa”, è bagarre in aula: "Servono aiuti per i genitori"
Il caro mensa in Consiglio: "Sospendere l’aumento"
Caro #scuola, novità in arrivo: dai #libri per le famiglie povere alle detrazioni al 19% per bus, mensa e gite (ma non per penne e zaini) - X Vai su X
Il seguente post non ha scopi pubblicitari, ma solo quello di informare la cittadinanza sulla ricorrenza del TRIGESIMO della rinascita in Paradiso del caro MARIO MOSCATIELLO... Per quanti vorranno unirsi in preghiera e vorranno ricordarlo MARTEDI' 28 GEN - facebook.com Vai su Facebook
Caro mensa, esplode la polemica. Il Pd: "Tariffe aumentate del 20%" - "Da quest’anno la mensa costerà il 20% in più, un aumento annuale di 200 euro per ogni figlio. Da ilgiorno.it
Caro mensa a Imola, risparmio cercasi: spunta l’ipotesi tariffa giornaliera - Imola, 19 agosto 2025 – Le polemiche sull’elevato costo del servizio di refezione scolastica comunale, tra i più cari della provincia, hanno animato più volte negli ultimi tempi il dibattito politico. Da ilrestodelcarlino.it