Caro mensa esplode la polemica Il Pd | Tariffe aumentate del 20%

Si torna a scuola e c’è una sorpresa per le famiglie di Muggiò. "Da quest’anno la mensa costerà il 20% in più, un aumento annuale di 200 euro per ogni figlio. La tariffa in asili, scuole elementari e medie di Muggiò passa da 5 a 6 euro a pasto. Una scelta della giunta, che ha deciso di scaricare l’aumento dei costi sulle famiglie", tuonano dal Pd. "Si possono trovare delle soluzioni alternative, basta guardarsi attorno. A parità di reddito, a Monza e Lissone si spendono anche 300 euro in meno. Si può fare anche a Muggiò", commenta Caterina Cerea, consigliera comunale del Pd che durante l’ultimo Consiglio comunale ha presentato una mozione per rivedere le agevolazioni e le soglie Isee in favore delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

