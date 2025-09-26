Carnesecchi Juve spunta un retroscena sul portiere dell’Atalanta | fu vicino ai bianconeri nella primavera del 2024! Cosa è successo
Carnesecchi Juve, il retroscena di Tuttosport: il portiere dell’Atalanta era nella lista per il dopo-Szczesny, ma si virò con decisione sull’ex Monza. Un duello a distanza, una sfida di mercato che ha infiammato la primavera del 2024 e che si è risolta solo in estate. Nel big match di domani tra Juventus e Atalanta, i pali saranno difesi da Michele Di Gregorio e Marco Carnesecchi, ma il destino avrebbe potuto essere molto diverso. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, proprio il portiere nerazzurro era uno dei candidati principali a vestire la maglia bianconera, prima che la dirigenza decidesse di affondare il colpo per l’ex Monza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Atalanta Juve 0-0 LIVE: Cambiaso impegna Carnesecchi, conclusione troppo centrale! Di Gregorio dice no a Djimsiti
Juve Atalanta è anche Di Gregorio contro Carnesecchi: sfida in chiave Nazionale, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi
Mercato Juve: per sostituire Szczesny oltre a Di Gregorio l'allora dt Giuntoli aveva pensato a lui! Il retroscena risalente alla primavera 2024
Di Gregorio-Carnesecchi, sfida da "supereroi": dalla Serie B alle porte della Nazionale