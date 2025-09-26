Carmen Di Pietro chi sono l’ex marito Sandro Paternostro e l’ex compagno Giuseppe | Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata per non perdere la pensione di reversibilità

Dopo 5 anni di relazione, Carmen Di Pietro il 17 giugno 1998 sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e volto storico del giornalismo italiano. Le nozze producono una grande risonanza mediatica, dovuta alla grande differenza di età: lui ha infatti 76 anni, mentre lei 33. Sandro Paternostro muore il 23 luglio 2000 ma Carmen decide di non risposarsi per non perdere la ricca pensione di reversibilità del marito scomparso. Successivamente ha comunque un’importante relazione, dal 2001 al 2016, con Giuseppe Iannoni. Dalla loro storia sono nati due figli Alessandro (2001) e Carmelina (2016). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carmen Di Pietro, chi sono l’ex marito Sandro Paternostro e l’ex compagno Giuseppe: “Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata per non perdere la pensione di reversibilità”

In questa notizia si parla di: carmen - pietro

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti annuncia il cast: torna Carmen Di Pietro

Tale e Quale 2025, Fiordelisi e Carmen Di Pietro bis: cast tra sorprese, specialisti di talent e reality

Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro

Carmen Di Pietro - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro e Carmelina, chi sono i figli di Carmen Di Pietro/ “Splendidi, sono la mia vita” - Alessandro e Carmelina, chi sono i figli di Carmen Di Pietro: "sono splendidi, sono la mia vita", le dichiarazioni della showgirl ... Come scrive ilsussidiario.net

Carmen Di Pietro: «La pensione di reversibilità? La prendo ancora perché sono vedova». La risposta imbarazzata a Silvia Toffanin - Quest'anno la showgirl spegnerà 60 candeline e a Verissimo racconta la sua vita, tra alti e bassi, ma anche ... Si legge su corriereadriatico.it