Carlos Alcaraz ammette | Mi sono spaventato per il problema alla caviglia

Uno spavento. È stato questo il tema principale dell'esordio dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) nell'ATP500 di Tokyo. Sul cemento nipponico l'iberico si è imposto contro l'argentino Sebastian Baez col punteggio di 6-4 6-2, ma nel corso del primo set ha pensato seriamente che non avrebbe potuto continuare il match. Il riferimento è alla distorsione alla caviglia che l'iberico si è procurato quando si era sul 2-2 del primo parziale e servizio Baez (15-0). Nel tentativo di recuperare una stop-volley del sudamericano, Alcaraz ha avuto un movimento innaturale sul piede d'appoggio (sinistro), finendo a terra.

