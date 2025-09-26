Carlo Calenda lancia l’allarme | Ci sarà la guerra con la Russia mettiamo da parte la campagna elettorale
Con un post corredato da un video, Carlo Calenda ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica su uno degli scenari più delicati della politica internazionale. Il leader di Azione ha condiviso le dichiarazioni dell’ ambasciatore russo in Francia, il quale avrebbe avvertito che, se venissero abbattuti aerei russi anche in caso di sconfinamento nei cieli dei Paesi NATO, la risposta di Mosca sarebbe la guerra. Leggi anche: Piazzapulita, Lilli Gruber offende Giorgia Meloni: “Facilitatrice di questa armata al testosterone Calenda ha scelto toni allarmati ma allo stesso tempo istituzionali, chiedendo a maggioranza e opposizioni di sospendere la campagna elettorale in corso nelle Marche per affrontare la questione con la massima serietà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
