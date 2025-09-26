Carlo Barni da una bottega a re d’Italia degli elettrodomestici | i 100 anni del Cavaliere che ha acceso le case degli italiani

Busto Garolfo (Milano), 26 settembre 2025 - Cento anni di Carlo Barni, Cavaliere della Repubblica e protagonista di una storia imprenditoriale che sembra una parabola del Novecento italiano: dai 20 metri quadrati di una bottega sotto i portici al ruolo di leader nazionale nella distribuzione di elettrodomestici, con oltre 110 milioni di fatturato nel 2024 e 40mila metri quadrati di logistica integrata al servizio di GDO e piattaforme e-commerce. Nato a Inveruno nel 1925, diplomato in radiotecnica e tecnica delle trasmissioni, Barni inizia riparando radio e piccoli apparecchi. Nel 1953 rileva un negozio a Busto Garolfo: pochi metri quadrati, ma tanta visione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carlo Barni, da una bottega a re d’Italia degli elettrodomestici: i 100 anni del Cavaliere che ha acceso le case degli italiani

