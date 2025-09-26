Carla Signoris a La Confessione di Gomez Rai3 | Crozza? Al liceo mi ha puntata ma gli stavo antipatica L’ho spinto io verso il teatro | era talento puro

Un legame che parte da lontano, da una fermata dell’autobus a Genova e poi dallo stesso liceo. Carla Signoris, ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 27 settembre alle 20.15 su Rai 3 si è davvero confessata al conduttore raccontando gli esordi, il gruppo comico Broncoviz, i film, le fiction, ma ha dedicato ampio spazio al marito, dal 1992, Maurizio Crozza, che con il suo programma ( Fratelli di Crozza sul Nove) è il mattatore indiscusso della satira italiana. Si parte dal primo incontro tra Carla allora 14 enne e Maurizio, anzi “Mauri”, 13 enne “alla fermata dell’autobus 41 in via Orsini”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

