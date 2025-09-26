Carcere di Pavia preservativi distribuiti ai detenuti Per l’amministrazione si mette a rischio la sicurezza per Antigone si combattono tabù e malattie

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso solleva il nodo irrisolto della sessualità dietro le sbarre e la misura, pensata come sanitaria, diventa terreno di scontro politico e istituzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

carcere di pavia preservativi distribuiti ai detenuti per l8217amministrazione si mette a rischio la sicurezza per antigone si combattono tab249 e malattie

© Vanityfair.it - Carcere di Pavia, preservativi distribuiti ai detenuti. Per l’amministrazione «si mette a rischio la sicurezza», per Antigone «si combattono tabù e malattie»

In questa notizia si parla di: carcere - pavia

La rivolta e il rogo nel carcere di Pavia nel 2020: chiesta l’assoluzione per 13 dei 68 detenuti per insufficienza di prove

Rivolta nel carcere di Pavia durante il Covid: il pm chiede la condanna per 55 persone

Pavia, profilattici in carcere: “720 pezzi per motivi terapeutici'”

carcere pavia preservativi distribuitiL’iniziativa del carcere di Pavia per distribuire preservativi ai detenuti - Dallo scorso febbraio la direttrice del carcere di Pavia Stefania Mussio ha autorizzato la distribuzione di preservativi ai detenuti per evitare la trasmissione di malattie: la notizia è emersa solo m ... Da ilpost.it

carcere pavia preservativi distribuitiPavia, distribuiti in carcere profilattici per i detenuti: è polemica - Misura a carattere "terapeutico", il sindacato: «Certifica fallimento sistema». Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Carcere Pavia Preservativi Distribuiti