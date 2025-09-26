Carambola in strada auto si ribalta dopo lo scontro

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di tensione questa mattina a Contrada Santorelli, dove un incidente stradale ha coinvolto più veicoli. Nell’impatto, particolarmente violento, una delle auto si è ribaltata finendo ruote all’aria a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Alcuni conducenti hanno riportato ferite, ma per fortuna non si registrano vittime. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma l’incrocio dove è avvenuto lo scontro è noto per essere particolarmente pericoloso. La circolazione ha subito forti rallentamenti, con traffico bloccato e lunghe code che hanno creato disagi per diversi automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carambola in strada, auto si ribalta dopo lo scontro

In questa notizia si parla di: carambola - strada

