Carabinieri in azione | trovati fucili pistole e oltre 1.700 cartucce

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno eseguito un’importante operazione di controllo che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni. Nel corso dei servizi, finalizzati a verificare la corretta custodia e detenzione, sono stati sottoposti a sequestro penale 8 fucili, 8 pistole e circa mille cartucce conservate in maniera irregolare. Contestualmente, per mancanza dei requisiti di affidabilità, sono stati ritirati anche 15 fucili e circa 700 cartucce. Sono 11 gli uomini, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, segnalati alla competente autorità amministrativa per l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

