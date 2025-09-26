Carabinieri in azione | trovati fucili pistole e oltre 1.700 cartucce
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno eseguito un’importante operazione di controllo che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni. Nel corso dei servizi, finalizzati a verificare la corretta custodia e detenzione, sono stati sottoposti a sequestro penale 8 fucili, 8 pistole e circa mille cartucce conservate in maniera irregolare. Contestualmente, per mancanza dei requisiti di affidabilità, sono stati ritirati anche 15 fucili e circa 700 cartucce. Sono 11 gli uomini, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, segnalati alla competente autorità amministrativa per l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - azione
Controllo del territorio. Carabinieri in azione nell’arianese: scattano denunce e segnalazioni per uso di stupefacenti
Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo
Cavalli denutriti, rifiuti abbandonati e controlli nei boschi: i carabinieri forestali in azione in Bergamasca - Foto
Continua l'azione dei Carabinieri di Roma nel contrasto ai reati contro il patrimonio, con un impegno mirato soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti e nei punti nevralgici dei trasporti pubblici #Carabinieri #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Baiano, sequestrati fucili, pistole e mille cartucce - I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno accertato numerosi reati commessi nella custodia e detenzione di armi e munizioni. Lo riporta msn.com
Fucili a canne mozze tra la droga. I carabinieri circondano il bosco. Tre pusher non trovano scampo - I marocchini sono stati arrestati in via Cascina Nuova a Vergiate da uno stuolo di settanta militari. Riporta msn.com