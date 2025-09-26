Carabinieri forestali | il colonnello Giuseppe Lopez è il nuovo comandante regionale

Il colonnello Giuseppe Lopez è il nuovo comandante regionale dei carabinieri forestali Abruzzo e Molise. Si è insediato negli uffici del comando Regione carabinieri forestale “Abruzzo e Molise” sostituendo il generale di brigata Giampiero Costantini che ha svolto lefunzioni di comandante a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

