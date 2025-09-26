Carabinieri arrestano ladro d' auto e salvano la vita al proprietario

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima i carabinieri arrestano il ladro che gli stava rubando l'auto, poi gli salvano la vita. Protagonista un pensionato casertano residente nella zona di via Giulia.Tutto inizia nella notte tra il 24 e il 25 settembre. Verso le 4,35 i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

