ARezzo, 26 settembre 2025 – Capolona.Ri scoprire l'Arno sabato 27 settembre alle ore 17 A Capolona,??il Comune ha organizzato presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sabato 27 settembre alle ore 17, un incontro per parlare di riqualificazione e recupero del territorio, con la partecipazione di esperti del settore come Marco Valtriani e Laura Leone. Al centro della giornata il fiume Arno"come è e come viene raccontato". Un impegno quello di vivere il fiume portato avanti dal Comune già da due anni attraverso progetti di rafting, con la convenzione con la TRafting, e con la collaborazione della Proloco Castelluccio, per percorsi fluviali da Buta a Castelluccio, o di yoga in acqua con i sup nella zona di via dei Tiratoi, iniziative queste che hanno fatto scoprire l'Arno in modo diretto e immersivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

