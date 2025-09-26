Capitale europea dello sport 2027 Abodi | Un augurio a chi dovrà valutare questa candidatura

Ferrara come modello nazionale di inclusione e sportività a 360 gradi. Un messaggio proveniente dal ministro Andrea Abodi, in occasione della prima edizione del Ferrara Sport Festival. E dal palco della cerimonia del festival è stata lanciata ufficialmente la candidatura a Ferrara capitale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

capitale europea sport 2027Il ministro Abodi a Ferrara per la cerimonia di inaugurazione dello SPORT FESTIVAL: "Città modello nazionale di inclusione e sportività" - Questo il messaggio lanciato dal ministro Andrea Abodi, in occasione della prima edizione del Ferrara Sport ... Secondo cronacacomune.it

Presentazione della candidatura di Ferrara a città europea dello sport 2027 - Sabato 27 settembre 2025 alle 12:00 nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara (utilizzare ingresso al Comune da piazza Savonarola), si terrà la conferenza stampa di presentazione ... Da cronacacomune.it

