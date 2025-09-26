Capitale della cultura Presentata la candidatura

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa è partita: il Comune di Massa ha presentato ufficialmente la propria candidatura – che gode dell’appoggio dei comuni della Provincia e di quello di Luni – a capitale Italiana della cultura 2028. Il dossier è stato inviato al ministero della Cultura rispettando i termini del bando. Le città concorrenti dovrebbero essere 25. Fra queste, in un mese circa, la commissione incaricata della scelta e insediata al ministero guidato da Alessandro Giuli indicherà la 10 finaliste, una selezione che già dà alle città prescelte per quello che hanno saputo indicare nel dossier uno status assai interessante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della cultura. Presentata la candidatura

