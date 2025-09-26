Capitale della Cultura 2028 Trantino presenta il dossier Catania Continua | Sarà l' inizio del riscatto della città
Catania si prepara a correre per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Nella suggestiva cornice della Sala Vaccarini della Biblioteca Ursino Recupero, nell’ex monastero dei Benedettini, il sindaco Enrico Trantino ha presentato il dossier ufficiale consegnato al Ministero della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
