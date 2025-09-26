Capitale cultura 2028 Fiesole invia il dossier di candidatura
Fiesole (Firenze), 26 settembre 2025 - Il Comune di Fiesole (Firenze) ha inviato al ministero della Cultura il dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2028: per arrivare all'invio da parte della sindaca Cristina Scaletti sono stati coinvolti oltre 600 cittadini, 400 partner e sono stati organizzati otto incontri pubblici. Il dossier, dal titolo 'Dialoghi tra terra e cielo' con la direzione scientifica di Paolo Verri, mette al centro, si spiega in una nota, il tema del dialogo in tutte le sue forme: tra culture, generazioni, arti, memoria e natura. Il progetto è articolato in otto capitoli: Fiesole città che risuona, Fiesole giardino segreto, Fiesole comunità diffusa, Fiesole trasmissione della memoria, Fiesole paesaggio della conoscenza, Fiesole natura umana, Fiesole finestra sull'infinito e Fiesole centro di cultura cosmopolita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: capitale - cultura
