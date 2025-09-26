Capello | Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza

Rafael Leao è pronto a tornare a disposizione a partire da Milan-Napoli. Dell'attaccante portoghese ha parlato Fabio Capello all'interno di un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza”

Leao pronto al rientro. Capello: "Focalizzato e con voglia ti fa la differenza" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una ... Si legge su milannews.it

Capello presenta Milan-Napoli senza mezzi termini: "Sarà una supersfida" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una ... Segnala milannews.it