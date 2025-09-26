Capello | Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza
Rafael Leao è pronto a tornare a disposizione a partire da Milan-Napoli. Dell'attaccante portoghese ha parlato Fabio Capello all'interno di un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capello - leao
Allegri, Theo e Leao, Giménez: Milan, l’opinione del grande ex Capello
Capello: "Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra..."
Capello: "Vlahovic e Leao? Allegri in campo se li immagina così..."
#MilanNapoli, #Capello ha parlato alla @Gazzetta_it rispetto all'imminente big match: da #Leao al gioco #rossonero ? - X Vai su X
#Milan, parlano #Leao e #Capello. #CoppaItalia, le ultime di #formazione verso il Lecce - facebook.com Vai su Facebook
Leao pronto al rientro. Capello: "Focalizzato e con voglia ti fa la differenza" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una ... Si legge su milannews.it
Capello presenta Milan-Napoli senza mezzi termini: "Sarà una supersfida" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una ... Segnala milannews.it