Capello su Allegri | Non a caso in cinque partite su sei in stagione non ha preso gol

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto di Massimiliano Allegri al ritorno sulla panchina del Milan è stato positivo. Il commento di Fabio Capello su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

