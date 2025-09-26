Capello su Allegri | Non a caso in cinque partite su sei in stagione non ha preso gol
L'impatto di Massimiliano Allegri al ritorno sulla panchina del Milan è stato positivo. Il commento di Fabio Capello su 'La Gazzetta dello Sport' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: capello - allegri
Milan, Capello: “Allegri sta costruendo a suo modo. Ecco cosa cerca. Tare …”
Capello: "Allegri porta carisma e conoscenza. E con lui al Milan niente capricci"
Milan, Capello: “Allegri? Sulla sua lista ci sono diversi nomi, con un’accortezza”
Capello sul Milan, su Allegri e su Conte Tutte le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/capello-milan-non-me-lo-aspettavo-cosi-leao-modric-e-rabiot.154613/… #Milan #Acmilan #Capello #Napoli - X Vai su X
#Capello parla così del #Milan di #Allegri «Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Non giocano le coppe, e questo è un vantaggio immenso» ha detto alla Gazzetta dello Sport Siete d’accordo con le sue dichiarazioni? - facebook.com Vai su Facebook
Milan Napoli, Capello sicuro: «Sarà una supersfida» - Milan Napoli, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato la sfida di domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato così ... Secondo milannews24.com
Capello: “Allegri contro Conte supersfida. Rabiot mi impressiona. Leao? Può avere un effetto…” - Napoli e in particolare della sfida tra Allegri e Conte in panchina. Si legge su msn.com