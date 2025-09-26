Capello | Conte e Allegri non hanno pregiudizi da talebani Antonio si lamenta di più Max è più aziendalista

Fabio Capello intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli (domenica sera) e quindi della sfida tra Allegri e Conte. L’intervista è di Marco Guidi. (Qui il pensiero di Prandelli). Qual è il loro punto di forza? «Avere le idee chiare. Sia Conte che Allegri hanno sempre in mano le loro squadre, pur non tenendo moduli fissi. Entrambi sanno essere flessibili, adattarsi al materiale a disposizione, senza pregiudizi tattici da talebani del pallone. Sono eccezionali nel dare una organizzazione e a riconoscere i calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

