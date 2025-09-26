Capello | Allegri e Conte i migliori in Italia Milan-Napoli è la loro supersfida

Napolipiu.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> MILANO – «Max contro Antonio, i due migliori allenatori in Italia oggi: sarà una supersfida». Fabio Capello non ha dubbi. Intervistato da Marco Guidi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale presenta così Milan-Napoli, un match che si annuncia soprattutto come confronto di panchine. «Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi». «Rabiot determinante, De Bruyne l’uomo in più» Capello, parlando con La Gazzetta dello Sport, sottolinea i punti di forza dei due tecnici: «Hanno le idee chiare, sanno adattarsi al materiale a disposizione senza pregiudizi tattici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

capello allegri e conte i migliori in italia milan napoli 232 la loro supersfida

© Napolipiu.com - Capello: «Allegri e Conte, i migliori in Italia. Milan-Napoli è la loro supersfida»

In questa notizia si parla di: capello - allegri

Milan, Capello: “Allegri sta costruendo a suo modo. Ecco cosa cerca. Tare …”

Capello: "Allegri porta carisma e conoscenza. E con lui al Milan niente capricci"

Milan, Capello: “Allegri? Sulla sua lista ci sono diversi nomi, con un’accortezza”

capello allegri conte miglioriCapello: “Allegri contro Conte supersfida. Rabiot mi impressiona. Leao? Può avere un effetto…” - Napoli e in particolare della sfida tra Allegri e Conte in panchina. Riporta msn.com

capello allegri conte miglioriAllegri e Conte, 12 anni dopo di nuovo contro: l'ultima volta fu Juve-Milan - Domenica i rossoneri ospitano il Napoli a San Siro: sfida nella sfida quella tra i due allenatori, che si sono affrontati nel 2013 senza più incrociarsi ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Allegri Conte Migliori