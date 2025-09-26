Capello | Allegri e Conte i migliori in Italia Milan-Napoli è la loro supersfida

"> MILANO – «Max contro Antonio, i due migliori allenatori in Italia oggi: sarà una supersfida». Fabio Capello non ha dubbi. Intervistato da Marco Guidi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale presenta così Milan-Napoli, un match che si annuncia soprattutto come confronto di panchine. «Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi». «Rabiot determinante, De Bruyne l’uomo in più» Capello, parlando con La Gazzetta dello Sport, sottolinea i punti di forza dei due tecnici: «Hanno le idee chiare, sanno adattarsi al materiale a disposizione senza pregiudizi tattici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

