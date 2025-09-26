Caos di Nizza Uefa pronta a colpire la Roma | attesa la decisione sul divieto di trasferte
L’esordio vincente della Roma in Europa League rischia di passare in secondo piano a causa degli scontri di Nizza. La serata di tensione in Costa Azzurra, culminata con 103 arresti, ha fatto scattare l’allarme nei vertici Uefa, che considerano il club giallorosso una recidiva dopo gli episodi di Budapest 2023 e di Bilbao lo scorso anno. Il provvedimento disciplinare è atteso già nelle prossime ore e potrebbe avere conseguenze pesanti: la Roma rischia infatti di dover affrontare senza i propri tifosi tutte le trasferte della fase a girone unico, compresi gli impegni a Glasgow (contro Rangers e Celtic) e ad Atene (col Panathinaikos). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
