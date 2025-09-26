Canzi in conferenza | Noi già al 100%? Non lo so ma siamo in finale Roma un giorno di riposo in più La titolare è PPM

Canzi in conferenza: il tecnico della Juventus Women parla alla vigilia della finale di Serie A Women’s Cup contro la Roma. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, parla in conferenza stampa alla vigilia di Serie A Women’s Cup contro la Roma. DOPO L’INTER- «Si fanno sempre errori, rivedendola direi che per 34 di partita abbiamo fatto una buona gara, nel finale ci siamo chiuse. Un po’ di timore e poi non dobbiamo dimenticarci che si gioca contro avversari e un avversario in quel caso che è arrivato secondo in campionato quindi non puoi pensare di dominare la partita. Anzi, la sofferenza è un punto di partenza, fondamentale, soffrire tutte insieme e venirne fuori è una caratteristica importante di ogni squadra». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

