Canzi a Sky verso Juventus Women Roma | Il livello si sta alzando ogni partita è difficilissima Quello che abbiamo fatto ieri non conta più si azzera tutto
Canzi a Sky verso Juventus Women Roma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero sulla finale. L’allenatore della Juventus Women Canzi ha parlato a Sky per analizzare il prossimo match contro la Roma valido per la finale di Serie A Women’s Cup. COME ARRIVIAMO AL MATCH – «Ci arriviamo consapevoli di aver fatto fatica ad esserci, con la grande voglia di approfittare di questa cosa che ci siamo guadagnati con i denti e con le unghie». SU COSA HA LAVORATO – «Sicuramente ogni partita è difficilissima, il livello si sta alzando, si può perdere con qualsiasi squadra. Abbiamo lavorato sulla consapevolezza di quello che siamo, che non possiamo calare l’intensità e avere meno fame di quella che avevamo lo scorso anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
