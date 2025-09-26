Cantù infermiere violenta tre pazienti | Siete disabili non vi crederanno

Cantù (Como) – È successo t utto in una notte, tre donne abusate sessualmente, dopo essere state costrette a vedere video pornografici. Una giovanissima, di soli 20 anni, le altre due di 29 e 48 anni, accomunate da una spiccata fragilità psichiatrica che aveva reso necessario per tutte il ricovero in una comunità di cura di Cantù. Fatti per i quali Laurentiu Vlad Anton, operatore sanitario di 38 anni residente a Cantù, dipendente della Fondazione Eleonora e Lidia Onlus, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dal sostituto procuratore di Como, Giulia Ometto ed emessa dal Gip Maria Elisabetta De Benedetto: l’accusa è di violenza sessuale, pluriaggravata dal ruolo che ricopriva, dall’abuso del suo potere e dall’aver agito nei confronti delle degenti di un ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

