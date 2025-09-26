Cantieri in autostrada Bucci e l’ipotesi della Regione | Traffico su una sola carreggiata a doppio senso e riduzione degli scambi

Le parole del governatore ligure a margine del convegno sull'autotrasporto, organizzato da Trasportounito.

Cantieri in autostrada, Bucci e l'ipotesi a cui lavora la Regione: "Traffico su una sola carreggiata a doppio senso e riduzione degli scambi" - Le parole del governatore ligure a margine del convegno sull'autotrasporto, organizzato da Trasportounito Genova – Ridurre gli scambi di carreggiata in autostrada limitando a due sole corsie i tratti ...

Autostrade, la proposta di Bucci per ridurre gli incidenti: "Tratti a carreggiata unica e meno scambi" - Il presidente: "Troppi incidenti che complicano la situazione, ci stiamo lavorando con i concessionari: all'estero i lavori si fanno così"