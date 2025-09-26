cantami o diva moderni cantori via al festival nella piccola versailles

"Cantami, o diva. ", l’invocazione sale da Villa Arconati (piccola Versailles lombarda) a Castellazzo di Bollate, dove questa domenica, ore 11, il terzo incontro del Festival della mitologia metterà in scena "I Miti del cinema e il cinema come mito". Art director Massimiliano Finazzer Flory, professionista moderno con la sapienza degli aedi dell’antica Grecia, dai quali deriva il gusto della performance. Direttore, ovvero basta con il telefonino, diciamo bene? "L’aedo faceva parte della società dove la trasmissione dei testi avveniva oralmente, sì, “a tu per tu“ con l’uditorio. Nel divulgare miti e storia orale, la sua funzione andava oltre l’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

