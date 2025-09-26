Canottaggio Giacomo Perini si ferma ai piedi del podio nel singolo PR1 ai Mondiali
Sesta giornata di gare avara di soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: l’unico azzurro impegnato in una Finale A, Giacomo Perini, si classifica quarto nel singolo PR1 maschile. PARACANOTTAGGIO. SPECIALITA’ PARALIMPICHE Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini chiude al quarto posto con il crono di 9:15.02 nella gara vinta dal britannico Benjamin Pritchard in 8:55.65, davanti all’ucraino Roman Polianskyi, d’argento in 9:02.74, ed all’australiano Erik Horrie, di bronzo in 9:04.10. Nel singolo PR1 femminile, senza azzurre al via, il titolo iridato va all’ucraina Anna Sheremet, vittoriosa con il tempo di 10:18. 🔗 Leggi su Oasport.it
