cani uccisi rischia dieci mesi di carcere

Cani uccisi con un veleno per topi, la Procura ha chiesto 10 mesi di condanna per Marco Battellini, 65 anni, l’avvocato di Macerata proprietario di tre setter irlandesi trovati morti nel cortile di casa, a Sirolo. I tre animali furono rinvenuti il 6 febbraio del 2021 e il proprietario ne aveva dato notizia su Facebook pubblicando anche le loro foto. Max, Hermes e Diva avevano mangiato delle pastiglie di un rodenticida, un potente veleno per topi, mischiato a del pollo. Una morte dolorosa stando al veterinario che ne aveva poi analizzato le carcasse. La stessa tipologia di veleno, stando alla Procura, era stata acquistata in una ferramenta vicino casa dall’imputato, finito a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli per uccisione di animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
