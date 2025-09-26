Caner Erkin schiaffeggia un compagno in campo | prima il cartellino rosso poi finisce fuori rosa

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caner Erkin schiaffeggia un compagno di squadra in campo e viene espulso: l'ex calciatore dell'Inter si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare e il suo club, il Sakaryaspor, lo ha messo fuori rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

