Cane e gatto rinchiusi in uno stabile occupato tra sporcizia e rifiuti | il salvataggio
Due animali da compagnia trovati tra rifiuti e sporcizia, rinchiusi in uno stabile occupato abusivamente. Un cane e un gatto sono stati salvati dalle guardie zoofile dell'Oipa di Milano. Gli animali sono stati sequestrati.Lo stabile abbandonato, tra sporcizia e rifiutiIl ritrovamento è avvenuto a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: cane - gatto
Incendio a Cherasco vicino Cuneo distrugge una palazzina, famiglie evacuate: all'interno un cane e un gatto
Sei over 50 e vivi con un cane o con un gatto? La tua memoria ne giova: diminuisce il declino cognitivo
Congedo di tre giorni per il gatto o il cane malato (o peggio). La proposta di Avs e le aperture a destra – Video
Giorgio (cane) e Fernando il gatto hanno richiesto esplicitamente di essere pubblicati!!! Vogliono diventare famosi via Fabrizio Luscino 83 ? 06 83941 464 whatsapp 334 2038521 www.veterinariatuscolana.it ?Orario di apertura: dal Lunedì alla Do - facebook.com Vai su Facebook
Cani da caccia rinchiusi, malati e costretti a vivere nella sporcizia: salvati dagli animalisti - Li tenevano rinchiusi in un recinto sporco, costruito contro il muro di cinta di un’azienda di taglio del marmo di Pescantina. Da corrieredelveneto.corriere.it
Il cane “pericoloso” che ha smentito tutti, soprattutto il gatto di casa - I commenti non erano per accusare il cane, come il suo passato avrebbe fatto temere, ma per difenderlo. Come scrive lastampa.it