Cane e gatto rinchiusi in uno stabile occupato tra sporcizia e rifiuti | il salvataggio

Milanotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due animali da compagnia trovati tra rifiuti e sporcizia, rinchiusi in uno stabile occupato abusivamente. Un cane e un gatto sono stati salvati dalle guardie zoofile dell'Oipa di Milano. Gli animali sono stati sequestrati.Lo stabile abbandonato, tra sporcizia e rifiutiIl ritrovamento è avvenuto a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cane - gatto

Incendio a Cherasco vicino Cuneo distrugge una palazzina, famiglie evacuate: all'interno un cane e un gatto

Sei over 50 e vivi con un cane o con un gatto? La tua memoria ne giova: diminuisce il declino cognitivo

Congedo di tre giorni per il gatto o il cane malato (o peggio). La proposta di Avs e le aperture a destra – Video

Cani da caccia rinchiusi, malati e costretti a vivere nella sporcizia: salvati dagli animalisti - Li tenevano rinchiusi in un recinto sporco, costruito contro il muro di cinta di un’azienda di taglio del marmo di Pescantina. Da corrieredelveneto.corriere.it

Il cane “pericoloso” che ha smentito tutti, soprattutto il gatto di casa - I commenti non erano per accusare il cane, come il suo passato avrebbe fatto temere, ma per difenderlo. Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Gatto Rinchiusi Stabile