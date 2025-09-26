Candida auris il misterioso fungo killer che preoccupa i sistemi sanitari globali
“ Un fungo emergente, preoccupante e resistente si sta diffondendo. Dobbiamo scrivere un progetto.” Era il 2020 quando la professoressa Claudia Cafarchia, micologa e parassitologa di fama internazionale, pronunciava queste parole che suonavano come un sinistro avvertimento. Ben presto il mondo intero avrebbe imparato a conoscere Candida auris, il fungo che sta mettendo in allerta le strutture sanitarie europee (e non solo). Secondo il responsabile della sezione Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections dell’ECDC (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), C. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: candida - auris
Candida auris: il "super fungo" è un problema. L'Italia è tra i Paesi più colpiti
Candida auris, è allarme dell'Ecdc negli ospedali europei per il fungo resistente ai farmaci. L'Italia al terzo posto per numero di casi
Candida auris: aumento dei casi in Italia. Ce ne occupiamo nello spazio notizia di oggi. Tra poco a #Elisir. - facebook.com Vai su Facebook
Candida auris: aumento dei casi in Italia. Ce ne occupiamo nello spazio notizia di oggi. Tra poco a #Elisir. - X Vai su X
Candida auris, è allarme dell'Ecdc negli ospedali europei per il fungo resistente ai farmaci. L'Italia al terzo posto per numero di casi - Il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie chiede un intervento urgente per la seria minaccia da non sottovalutare ... Scrive wired.it
Il fungo killer Candida auris si diffonde in Italia: allerta alta - C'è una nuova minaccia che incombe sull'Italia e non solo, si chiama Candida auris ed è un fungo killer molto insidioso. Riporta virgilio.it