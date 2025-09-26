Un coltivatore di canapa industriale arrestato in Puglia, scagionato dopo tre giorni in carcere. Mentre in Sardegna i sequestri agli agricoltori non si sono mai fermati. Eppure il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida aveva rassicurato gli imprenditori, sulla canapa minacciata dal decreto Sicurezza: “La coltivazione e la commercializzazione della pianta, nella sua interezza comprensiva delle infiorescenze, è lecita e resta consentita per le finalità previste dalla legge”. L’ex cognato d’Italia lo ha sottolineato il 9 luglio alla Camera dei deputati, annunciando una circolare per mettere al sicuro i coltivatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Canapa, coltivatori indagati per droga: piantagioni sequestrate ed estirpate. L’interrogazione M5s e il caso Sardegna