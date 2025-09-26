Campania Libri Festival la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà l’anno del “segno dei 4”  al  Campania Libri Festival-La fiera delleditoria, diretto da  Ruggero Cappuccio  e curato da  Massimo Adinolfi. La rassegna, interamente finanziata dalla  Regione Campania  e organizzata dalla  Fondazione Campania dei Festival  presieduta da  Alessandro Barbano, è in programma a  Napoli  dal  2 al 5 ottobre, negli spazi di  Palazzo Reale  e in alcune sale della  Biblioteca Nazionale  ospitata nello stesso sito. Diego De Silva, Viola Ardone, Antonella Cilento e Silvio Perrella. Questi i quattro autori che giorno per giorno firmeranno le serate del Festival, dialogando con una serie di ospiti scelti per l’occasione:  Carlo Massarini e Carlo Boccadoro, Stefano Bollani, Chiara De Silva, Kento, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Alessandro Vanoli, Giuseppe Barbera, Giuseppe Conte e le immagini di Mimmo Paladino, Giuseppe Montesano, la scrittrice spagnola Rosa Montero, Enrico Terrinoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

