Campania Libri Festival la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà l’anno del “segno dei 4” al Campania Libri Festival-La fiera dell’editoria, diretto da Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi. La rassegna, interamente finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, è in programma a Napoli dal 2 al 5 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e in alcune sale della Biblioteca Nazionale ospitata nello stesso sito. Diego De Silva, Viola Ardone, Antonella Cilento e Silvio Perrella. Questi i quattro autori che giorno per giorno firmeranno le serate del Festival, dialogando con una serie di ospiti scelti per l’occasione: Carlo Massarini e Carlo Boccadoro, Stefano Bollani, Chiara De Silva, Kento, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Alessandro Vanoli, Giuseppe Barbera, Giuseppe Conte e le immagini di Mimmo Paladino, Giuseppe Montesano, la scrittrice spagnola Rosa Montero, Enrico Terrinoni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
